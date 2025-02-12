РФ скрывает ситуацию в Курской области во избежание обмена территориями – ISW

Российские чиновники активно сдерживают военных блоггеров, освещающих ситуацию на фронте в этом регионе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские власти пытаются ограничить распространение информации о событиях в Курской области. Это может быть связано с опасениями, что во время потенциальных мирных переговоров Запад будет оказывать давление на Москву, требуя обмена территориями.

По данным ISW, российские чиновники активно сдерживают военных блоггеров, освещающих ситуацию на фронте в этом регионе.

Несколько популярных пропагандистов, ранее критиковавших военное командование РФ, заявили 10-11 февраля, что против них разворачивается кампания по дискредитации. Они утверждают, что неназванные лица требуют от российских властей обвинить их в "подрыве имиджа армии" после публикации данных о продвижении украинских сил к юго-востоку от Суджи.

Российское военное командование, по словам блоггеров, преследует их за распространение информации об успешных атаках украинских войск в районах Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Один из блоггеров даже заявил, что эти атаки заставили окупантов пересмотреть планы будущего наступления в этом регионе.

"Это заявление свидетельствует о том, что российское командование, вероятно, планировало наступательную операцию с целью взятия под контроль Суджи – важного газотранспортного узла и главного города, удерживаемого украинскими силами в Курской области", – отмечают в ISW.

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Аналитики подчеркивают, что военное руководство РФ пытается установить жесткий контроль над информационным пространством в Курской области. Это происходит на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает заявлять о возможности использования российских территорий в качестве аргумента в будущих мирных переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности обмена российских территорий на украинские во время переговоров.