"РФ сломается, если будет 85 тыс. ликвидированных оккупантов": Арестович назвал потери армии России и ВСУ

Довоенные расчеты показывали, что Россия станет проигрывать, если на войне против Украины потеряет 85 тыс. захватчиков.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Потери кадровой российской армии где-то 45 тыс. военных, не меньше. А если брать ПВК, то там где-то 12-15 тыс. человек. Если брать "Л/ДНР", то там где-то тысяч 25 убитых. Довоенные расчеты говорили, что РФ сломается, если она потеряет 85 тыс. военных. Это считали кадровую армию. Это уже близко. Ежедневные потери РФ, в зависимости от дня, — 100-200 человек, у нас — 30-70. То есть цифры могут быть 1:4", — сказал Арестович.

Напомним, Арестович назвал несколько причин, почему Россия не атаковала ракетами Киев.

Также Залужный назвал количество погибших в войне с РФ украинских воинов.

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