РФ сменила нескольких высокопоставленных командиров: в ISW назвали причину

РФ совершила новые кадровые перестановки в армии готовясь к новым атакам.

Российские войска готовятся к новым наступательным действиям на востоке Украины. В частности, из-за этого там сменили несколько высокопоставленных командиров.

Аналитики ISW проанализировали намерения россиян.

Минобороны РФ за последние месяцы изменило нескольких российских командующих высокого уровня. В частности, командующего Восточным военным округом генерал-полковника Сергея Кузьменко на генерал-лейтенанта Александра Санчика, а командующего Южным военным округом генерал-полковника Сергея Кузовлева на генерал-полковника Геннадия Анашкина.

Сменился и командующий Западным военным округом генерал-полковник Евгений Никифоров. Теперь он начальник штаба Сухопутных войск России.

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Аналитики также отмечают, что генерал-лейтенанта Алексея Подивилова назначили начальником штаба SMD и должность начальника штаба SMD вакантна.

"Командующие российских военных округов в последнее время также руководили соответствующей "группировкой сил" в Украине. Вероятно, новые командующие взяли на себя ответственность за соответствующую группировку войск своего военного округа", — говорится в сообщении.

Тем временем в ГУР сделали громкое заявление о новых захватнических планах России. По словам заместителя Буданова Вадима Скибицкого, в ближайшее время под угрозой могут оказаться две области Украины.

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