РФ сменила нескольких высокопоставленных командиров: в ISW назвали причину

РФ совершила новые кадровые перестановки в армии готовясь к новым атакам.
Российские войска готовятся к новым наступательным действиям на востоке Украины. В частности, из-за этого там сменили несколько высокопоставленных командиров.
Аналитики ISW проанализировали намерения россиян.
Минобороны РФ за последние месяцы изменило нескольких российских командующих высокого уровня. В частности, командующего Восточным военным округом генерал-полковника Сергея Кузьменко на генерал-лейтенанта Александра Санчика, а командующего Южным военным округом генерал-полковника Сергея Кузовлева на генерал-полковника Геннадия Анашкина.
Сменился и командующий Западным военным округом генерал-полковник Евгений Никифоров. Теперь он начальник штаба Сухопутных войск России.
Аналитики также отмечают, что генерал-лейтенанта Алексея Подивилова назначили начальником штаба SMD и должность начальника штаба SMD вакантна.
"Командующие российских военных округов в последнее время также руководили соответствующей "группировкой сил" в Украине. Вероятно, новые командующие взяли на себя ответственность за соответствующую группировку войск своего военного округа", — говорится в сообщении.
Тем временем в ГУР сделали громкое заявление о новых захватнических планах России. По словам заместителя Буданова Вадима Скибицкого, в ближайшее время под угрозой могут оказаться две области Украины.