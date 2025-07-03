РФ снимает ПВО с Донецкой области: партизаны узнали, что оккупанты собираются спасать

В Крыму будет больше ПВО

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Россияне начали активно перебрасывать средства противовоздушной обороны с временно оккупированного Донецка в Крым, считая полуостров более приоритетным направлением для защиты.

Об этом сообщают партизаны движения «АТЕШ».

По данным подпольщиков, такая передислокация создает предпосылки для роста количества попаданий по российским военным объектам в Донецкой области.

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Они также утверждают, что российские солдаты пытаются скрыть стратегически важные цели, в том числе командные пункты и склады боеприпасов, однако это удается с трудом.

«В частности, речь идет о штабе 8-й армии и складе боеприпасов в Харцызске», — заявили в «АТЕШ».

Ранее партизаны сообщили, что семьи офицеров в панике бегут из Крыма. Агенты представителей движения подполья рассказали, что в срочном порядке оккупированный Крым уже покинули почти все семьи старшего офицерского состава ЧФ российских захватчиков.