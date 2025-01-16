РФ снизила количество ракет для обстрелов Украины: в Defense Express назвали возможные причины

Сейчас действительно можно подтвердить, что россияне стали использовать меньше ракет для обстрелов Украины.

Если тенденция понижения количества ракет во время российских атак будет сохраняться, тогда можно будет назвать истинные причины, почему это произошло.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он заявил, что сейчас действительно можно подтвердить, что россияне стали использовать меньше ракет для обстрелов Украины.

"После рекордных ракетных атак сейчас Россия действительно уменьшила количество средств для ударов по территории Украины. Впрочем, сейчас очень сложно называть причины и апеллировать тем, что у врага заканчиваются средства или есть какие-то другие серьезные причины. В то же время если проанализировать количество атак и ракет, которые враг применял в прошлых ударах по Украине, то в конце концов это действительно не те масштабы, которые были в 2023 и 2024 годах", — считает Катков.

Он заявил, что причиной могут быть проблемы с производством новых ракет, но также не модна исключать того, что захватчики накапливают ракеты, поэтому уменьшили интенсивность атак.

"Темп ракетных атак по территории Украины диктуется именно временем производства средств. Да, враг может накапливать ракеты. В частности, сегодня враг использовал лишь 4 крылатые ракеты "Калибр", хотя по данным ГУР МОУ, враг способен производить этот тип ракет в количестве несколько десятков ежемесячно .Россияне очень давно используют такое малое количество "калибров" и, вероятно, накапливает эти ракеты. производство ракет, которое россияне сегодня обладают, является ложной информацией и производится значительно меньшее количество ракет. Однако анализ атак за долгое время, к примеру полгода, может дать определенную информацию. Украины сложно. Сейчас действительно количество выпущенных ракет и самих атак значительно меньше, чем это было в предыдущий период», – пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиян недостаточно сил и средств для масштабных атак.

Кроме того, мы ранее информировали, сколько типов ракет РФ использовала для атаки на Украину.

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