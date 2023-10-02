РФ снова активизировалась на Лимано-Купянском направлении: за сутки 23 раза атаковала авиацией

На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои попытки "прощупать" оборону ВСУ.
Российские оккупанты снова пытаются наступать на Лимано-Купянском направлении и масштабно применяют авиацию.
Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
"На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои попытки прощупать нашу оборону. В частности, трижды в районе Макеевки пытался атаковать наши позиции и безуспешно, они были отбиты", – говорит Евлаш.
По его словам, сегодня на этом направлении зафиксировали один из высоких показателей использования авиации противником – 23 раза россияне применили свою тактическую и армейскую авиацию, в частности штурмовики Су-35, также Су-25 и вертолеты К-52.
"Точность огня окупантов остается низкой, они все еще боятся залетать в зону поражения нашего ПВО, работают на максимально отдаленных дистанциях. 566 обстрелов нанес противник по позициям наших защитников. Еще 6 ударов совершил своими дронами-камикадзе", — говорит спикер войск Восточного группо. .
В свою очередь Силы обороны на Лимано-Купянском направлении уничтожили:
- 121 оккупанта;
- 20 единиц вооружения и военной техники, среди которых 2 танка, 4 боевых бронированных машин и 7 гаубиц и минометов;
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Тунгуска" (это что-то вроде немецкого "Гепарда");
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы 934Б, предназначенную для перехвата радиопереговоров;
- 1 склад с боеприпасами полевой и 2 укрытия типа блиндаж.
Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.
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