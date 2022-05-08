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РФ снова атаковала Харьковщину: погибли три человека, пятеро ранены

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В воскресенье, 8 мая, российские оккупанты продолжили обстреливать Харьковщину.

В результате огневых ударов оккупантов по области ранены 5 человек, трое — погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

В частности, в городе Богодухов и Богодуховском районе 3 человека получили ранения, 2 – погибли. В Харьковском районе 2 человека ранены, 1 человек погиб.

Напомним, что украинские защитники освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области.

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