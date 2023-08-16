РФ снова атаковала Херсон: попадание в образовательное учреждение и территорию больницы, есть раненые

Российские оккупанты утром 16 августа снова обстреляли Херсон, на момент атаки воздушную тревогу в области не объявляли. Захватчики открыли огонь по образовательному учреждению и территории больницы. Пока известно о трех раненых.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Один из пострадавших – это пациент медучреждения. Мужчина 55 лет проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка.

В Зеленовке оккупанты атаковали 45-летнего мужчину, работавшего в поле. С ранением ноги его госпитализировали.

В Крещеновке травмы головы получил 60-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме этого, в полночь российская армия обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Сейчас они у врача.

Напомним, 13 августа во время обстрела Херсонщины погибла целая семья, в том числе два ребенка — 12-летний мальчик и девочка 23 дня.

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