РФ снова "лупила" по Херсону по артиллерии: известно о гибели 3 женщин

Вечером 28 сентября оккупанты из артиллерии открыли огонь по жилым кварталам Херсона.

В четверг, 28 сентября, российские оккупанты снова обстреляли Херсон из артиллерии.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, сейчас известно о трех погибших женщинах. Других деталей о преступной атаке врага он не уточнил.

Херсонская областная прокуратура сообщила, что по этому факту начато производство.

"По данным следствия, 28 сентября 2023 года около 18:00 российские военные в очередной раз открыли огонь, вероятно из артиллерии по жилым кварталам Херсона. Предварительно, в результате массивного обстрела погибли три человека. Данные относительно потерпевших уточняются. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 27 сентября, оккупанты убили жителя Херсона на пороге собственного дома.

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