РФ снова может пойти на Киев из Беларуси: французский аналитик назвал главное препятствие для Путина

Войска РФ и Белоруссии

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Новое наземное наступление русских войск на Киев с территории Беларуси было бы для Москвы чрезвычайно сложным.

Об этом Клеман Молен написал в соцсети Х.

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Аналитик обратил внимание на изменения, произошедшие на северной границе Украины после начала полномасштабного вторжения. В частности, оборонные позиции значительно усилили вокруг Чернигова, а также в районах Чернобыля и северо-восточнее Житомира.

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По его словам, украинские военные обустраивают несколько оборонительных рубежей, устанавливают заграждения и проходят дороги.

«Украинские укрепления и колючая проволока начинаются непосредственно на границе; вокруг Чернигова развернута массивная линия обороны (+ 2 меньшие линии перед городом и 3 — ближе к границе), а вблизи Чернобыля и на северо-востоке от Житомира продолжаются важные подготовительные работы. Украина вырубает большие участки лесов, чтобы расставить колючую проволоку», — говорится в его сообщении.

Молен отмечает, что повторить быстрое продвижение, которое российские войска пытались совершить в начале полномасштабной войны, теперь будет гораздо труднее.

У России уже нет преимущества внезапности, а природные условия северной части Украины вместе с подготовленной системой обороны создают дополнительные препятствия для наступления.

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На этот раз не будет никаких неожиданностей, а рельеф местности не в пользу России: заминированные дороги, огромные леса и болота не позволят провести быстрое наступление. Наземное наступление на Киев продлится годами», — прогнозирует аналитик.

В то же время, Молен допускает проведение Россией локальных атак на севере Сумской и востоке Черниговской областей.

Однако, по его мнению, без привлечения сотен тысяч военных такие действия вряд ли будут иметь стратегический эффект.

Отдельно аналитик обратил внимание на потенциальные последствия для Беларуси. Если Россия во второй раз попытается использовать белорусскую территорию для наступления на Украину, Киев может нанести удар по Беларуси.

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При этом, по оценке Молена, Минск совершенно не готов к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что все реактивные «Шахеды» России, атакующие Киев в последние дни, летят по одному и тому же маршруту, а именно вдоль границы с Беларусью. Скорее всего, они используют белорусские мобильные сети .

Мы ранее информировали, что срочный визит Лукашенко в Москву и интенсификация ударов по Украине являются составляющими единого плана Кремля по повышению напряженности накануне американских выборов .

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