РФ снова обстреляла Херсон: известно о 7 раненых, один из них — в тяжелом состоянии

В частности, вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.
Сегодня, 15 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон.
Об этом сообщили заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
По их словам, вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.
"Из-за обстрела возник серьезный пожар. Работают спасатели. Враг знал, куда наносит удар", — отметил Тимошенко.
Он напомнил, что при обстреле этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко.
Враг попал и в ряд других гражданских объектов. В частности:
- центр реабилитации детей с инвалидностью. В здании выбиты окна и двери, повреждена стена.
- помещение студенческого общежития.
- частные и многоквартирные дома.
Также они атаковали и объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям.
По состоянию на данный момент известно о 7 раненых из-за российских обстрелов Херсона, один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.
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