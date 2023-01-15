РФ снова обстреляла Херсон: известно о 7 раненых, один из них — в тяжелом состоянии

В частности, вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.

Сегодня, 15 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон.

Об этом сообщили заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

По их словам, вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста.

"Из-за обстрела возник серьезный пожар. Работают спасатели. Враг знал, куда наносит удар", — отметил Тимошенко.

Он напомнил, что при обстреле этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко.

Враг попал и в ряд других гражданских объектов. В частности:

центр реабилитации детей с инвалидностью. В здании выбиты окна и двери, повреждена стена.

помещение студенческого общежития.

частные и многоквартирные дома.

Также они атаковали и объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям.

По состоянию на данный момент известно о 7 раненых из-за российских обстрелов Херсона, один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.