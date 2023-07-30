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РФ снова обстреляла Константиновку кассетными снарядами: среди раненых 13-летний подросток

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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РФ снова обстреляла Константиновку кассетными снарядами: среди раненых 13-летний подросток

Россияне снова атаковали Константиновку / Фото: Донецкая областная прокуратура

Множественные осколочные ранения получил 13-летний подросток, выпасавший скот. Также были ранены еще два человека.

Российские кафиры вечером, 30 июля, обстреляли кассетными снарядами из РСЗО "Смерч" город Константиновку Донецкой области.

Об этом передает Донецкая областная прокуратура

В результате атаки были ранены 3 местных жителя. В частности, множественные осколочные ранения получил 13-летний мальчик, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище.

Вблизи местного кладбища обломками снаряда ранило 44-летнего мужчину, а на собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.

Раненая 68-летняя жительница Константиновки / ©
Раненая 68-летняя жительница Константиновки

Кроме того, были повреждены частные жилые дома.

Напомним, что 24 июля оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами людей, отдыхавших на берегу водоема в Константиновке. На месте трагедии погиб 10-летний мальчик. Впоследствии в больнице скончался 28-летний мужчина. Позже стало известно, что умерла и 12-летняя девочка, которую сутки спасали медики.

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