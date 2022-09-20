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РФ снова обстреляла Сумщину: повреждены дома, амбулатория и "денацифицирована" коза

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РФ снова обстреляла Сумщину: повреждены дома, амбулатория и "денацифицирована" коза

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Захватчики обстреляли село Юнаковка Сумского района и приграничную Белопольскую громаду.

Российские оккупанты во вторник, 20 сентября, в очередной раз обстреляли территорию Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, захватчики обстреляли село Юнаковка Сумского района. Зафиксировано более десяти взрывов. Некоторые снаряды разорвались прямо на человеческих огородах. Обломки взрывчатки также повредили линию электросети, в двух домах выбиты все стекла. Также обломками выбиты окна Юнаковской амбулатории.

Вблизи одного домохозяйства в результате обстрела убило козу.

В приграничной Белопольской громаде тоже было неспокойно.

Россияне из минометов обстреляли село Ободы. Всего военные зафиксировали десять взрывов. Повреждены не менее 5 домов мирных жителей – выбиты окна, разрушены стены.

Напомним, что в Запорожье оккупанты нанесли ряд ракетных атак.

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