РФ снова ударила по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые — детали трагедии

Новый удар по полигону в Николаевской области / © ТСН.ua

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Сегодня, 22 июня, российские войска нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ во время занятий.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

«Враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими», — говорится в сообщении.

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В Сухопутных войсках заверили, что «благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава». Однако признали, что есть погибшие и раненые.

«Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия в Командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия. На месте происшествия также работают правоохранительные органы», — добавили в пресс-службе.

Место удара, название бригады и количество погибших не указывают.

Однако Telegram-канал «Николаевский Ванек», который связывают с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, сообщает, что удар был именно на Николаевщине.

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По информации канала, в результате удара по меньшей мере три человека погибли.

В паблике жалуются, что разведывательный дрон россиян якобы висел над полигоном примерно 20 мин, и никто его не сбил.

UPD

Позже в Сухопутных войсках уточнили, что в результате удара по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

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Напомним, что президент Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Его предшественник Михаил Драпатый подал в отставку из-за российского удара по учебному центру ВСУ, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.

До этого был еще один удар — на Сумщине. Тогда в результате атаки РФ по полигону погибли шесть бойцов, еще более десяти ранены.