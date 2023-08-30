РФ снова ударила по Украине, ВСУ наступают на Мелитопольском направлении — Генштаб

Ночью против 30 августа россияне нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений. В то же время ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 30 августа.

За прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавляют в Генштабе.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Семеновка Черниговской области; Мефодовка, Волфино, Ободы, Константиновка, Хотинь, Рясное Сумской области и Малая Волчья, Нестерное, Отрадное, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Белогоровка Луганской области и Берестово, Раздолевка, Федоровка, Григоровка Донецкой области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Диброва, Миньковка, Орехово-Василовка, Железнянское, Ступочки, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Остро, Дачное, Александрополь Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Железнодорожного и Ивового Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнянское, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Степногорск Запорожской области.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка, Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепок" врага.

Как сообщалось, российские оккупанты отступают из-за прорыва ВСУ на Запорожском направлении.

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