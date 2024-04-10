РФ снова угрожает "наступлением" на правобережную Херсонщину: что говорят в ОВА

Российская пропаганда в очередной раз распространяет очередную ИПСО о возможном "наступлении" оккупантов на правобережную Херсонщину.

Об этом предупреждает Херсонская ОВА.

"Как и во все прошлые разы, когда оккупанты распространяли подобную дезинформацию, они снова врут. А правда – проста. В Херсонской области захватчиков ждет только смерть. Как на правом, так и на левом берегу", – говорится в сообщении.

В ОВА заверили, что ситуация в области – под полным контролем Сил обороны Украины.

Ранее мы писали, что РФ забросила новую ИПСО – об эвакуации из Харькова и его окрестностей.

Читайте также: