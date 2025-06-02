РФ снова вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: сколько "Калибров" на бортах

Ракетоноситель.

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По состоянию на утро 2 июня войска России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил.

В Черном море находятся два корабля армии РФ, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – до 12 ракет. К Средиземному морю кафиры вывели три судна. Один – ракетоноситель. Их общий залп – до 8 ракет.

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Между тем, в Азовском море российские суда отсутствуют.

Как сообщалось, 1 июня РФ потеряла десятки стратегических самолетов. По данным, украинская операция под кодовым названием "Паутина" позволила поразить 41 самолет стратегической авиации России. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной логистики и высокого уровня координации.

Напомним, ранее аналитики Defense Express сообщили о том, что Россия производит сотни крылатых ракет, но запускает лишь десятки . За первые пять месяцев 2025 года зафиксировано только пять комбинированных атак с использованием крылатых ракет, всего 191 ракета воздушного, морского и наземного базирования. Одна из причин – дефицит ракетоносителей.

Дата публикации 14:28, 01.06.25 Количество просмотров 422 Дроны СБУ атаковали российский военный аэродром