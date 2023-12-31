РФ снова вывела в Черное море носители "Калибров": уровень ракетной угрозы сверхвысокий

В настоящее время суммарный залп "Калибров" может достигать 24 ракет.

Вечером, 31 декабря, Россия вывела в Черное море три ракетоносителя с 24 "Калибрами" на борту.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"На боевое дежурство в Черном море враг вывел 3️ надводных ракетоносителей — 2 фрегата и малый ракетный корабль. Общая готовность к применению — 24 "Калибра". Уровень ракетной угрозы сверхвысокий", — говорится в сообщении.

Силы обороны призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и реагировать на них оперативно.

Сегодня днем сообщалось, что Россия увеличила до девяти количество боевых кораблей в Черном море, но тогда ракетоносителей еще не было.

Напомним, что вечером 31 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за вражеских дронов и взлета истребителя МиГ-31К в РФ.

Ранее в Генштабе рассказали, что оккупанты увеличили количество авиационных ударов на фронте.

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