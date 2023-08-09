РФ снова вывела в Черное море ракетоноситель с 4 "Калибрами": насколько серьезна угроза

Россия развернула в Черном море корабельную группировку из 11 кораблей, среди которых есть один ракетоноситель.

После ударов по российским судам оккупанты в Черном море пытаются маневрировать, чтобы спасти другие корабли.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"Враг действительно пытается маневрированием спасти остатки своего флота. И они расположены, как правило, в том районе, который они считают достаточно далеким от украинского берега... Прикрываясь юго-восточным побережьем Крыма и тяготея к Новороссийску", – говорит Гуменюк.

По ее словам, сейчас там развернута корабельная группировка в Черном море из 11 кораблей, а в Азовском продолжает дежурство один, разоблачающий надводную обстановку.

РФ нуждалась в паузе, чтобы подготовить удары

Среди этих 11 уже есть на боевом дежурстве подводный ракетоноситель. Он был выведен вечером и снаряжен 4 ракетами типа "Калибр".

"Это говорит о том, что враг пытается усилить напряжение, связано с подготовкой к ракетным ударам. Мы замечали, что они нуждаются в определенной паузе для того, чтобы снарядить и подготовить будущие удары. Но не обязательно они могут быть массированными... Они могут попробовать и другое оружие, не только морские или воздушные ракетоносители, а также и наземные ракетные комплексы", – подытожила представительница ОК "Юг".

Напомним, 4 августа в Новороссийске морские дроны атаковали базу российского флота и повредили большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива в результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG.

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