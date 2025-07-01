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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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РФ снова запустила рои "Шахедов": какой маршрут и где самая большая угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 1 июля

Воздушная тревога вечером 1 июля / © ТСН.ua

Вечером 1 июля в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы от враждебных «Шахедов».

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА по состоянию на 22:15:

  • На северо-востоке и востоке Полтавщины, курс южный;

  • На северо-западе и западе Харьковщины, курс южный;

  • На севере Днепропетровска, вектор движения Днепр;

  • В Херсонской области, курс западный в направлении Черного моря.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:56

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:56

По информации мониторинговых чатов, в Сумской и Днепропетровщине раздаются взрывы.

Угроза БПЛA типа «Shahed» по состоянию на 22:00 от мониторинговых чатов:

  • Сумщина→Суммы/р-н.

  • Сумщина→Ахтырка/Полтавщина.

  • Полтавская область→Полтава/р-н.

  • Полтавщина→Чутово/Харьковщина.

  • Полтавская область→Днепропетровщина.

  • Харьковщина→Харьков/р-н.

  • Харьковщина→Богодухов-Берестин/г.

  • Запорожье→Днепропетровщина.

  • Херсонщина→море.

Ранее сообщалось, что на фронте заметили вражеские дроны с солнечными панелями.

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