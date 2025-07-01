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РФ снова запустила рои "Шахедов": какой маршрут и где самая большая угроза
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов».
Вечером 1 июля в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы от враждебных «Шахедов».
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА по состоянию на 22:15:
На северо-востоке и востоке Полтавщины, курс южный;
На северо-западе и западе Харьковщины, курс южный;
На севере Днепропетровска, вектор движения Днепр;
В Херсонской области, курс западный в направлении Черного моря.
По информации мониторинговых чатов, в Сумской и Днепропетровщине раздаются взрывы.
Угроза БПЛA типа «Shahed» по состоянию на 22:00 от мониторинговых чатов:
Сумщина→Суммы/р-н.
Сумщина→Ахтырка/Полтавщина.
Полтавская область→Полтава/р-н.
Полтавщина→Чутово/Харьковщина.
Полтавская область→Днепропетровщина.
Харьковщина→Харьков/р-н.
Харьковщина→Богодухов-Берестин/г.
Запорожье→Днепропетровщина.
Херсонщина→море.
Ранее сообщалось, что на фронте заметили вражеские дроны с солнечными панелями.