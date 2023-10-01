РФ снова запустила "шахеды" по Украине: какие области под угрозой

В ночь на понедельник, 2 октября, российские захватчики запустили в сторону Украины беспилотники типа Shahed.

По информации Воздушных сил, воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации и угрозой применения ударных беспилотников.

По состоянию на 22:50 группа "шахедов" находилась в воздушном пространстве Херсонщины. Дроны двигаются в направлении Николаевской области.

Карта воздушных тревог в Украине на 22:50 1 октября

В мониторинговых телеграмм-каналах пишут, что в Херсонской области работает ПВО.

UPD

По состоянию на 23:32 – отбои воздушной тревоги на Харьковщине, Николаевщине и Херсонщине. ВС ВСУ сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА на юге.

Напомним, что Россия в сентябре выпустила по Украине рекордное количество "шахедов".

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