РФ снова запустила "шахеды" по Украине: какие области под угрозой

Дроны двигались в направлении Николаевской области.
В ночь на понедельник, 2 октября, российские захватчики запустили в сторону Украины беспилотники типа Shahed.
По информации Воздушных сил, воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации и угрозой применения ударных беспилотников.
По состоянию на 22:50 группа "шахедов" находилась в воздушном пространстве Херсонщины. Дроны двигаются в направлении Николаевской области.
В мониторинговых телеграмм-каналах пишут, что в Херсонской области работает ПВО.
UPD
По состоянию на 23:32 – отбои воздушной тревоги на Харьковщине, Николаевщине и Херсонщине. ВС ВСУ сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА на юге.
Напомним, что Россия в сентябре выпустила по Украине рекордное количество "шахедов".
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