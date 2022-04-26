РФ собирает персональные данные заключенных из Чечни и отправляет их на войну в Украину

РФ собирает персональные данные заключенных из Чечни и отправляет их на войну в Украину

В Чечне на войну в Украину отправляют заключенных, в том числе, и родственников оппозиционеров.

Чеченский филиал ФСБ собирает информацию об арестованных местных тюрем для их дальнейшего исправления в зону боевых действий в Украине.

Об этом заявили в ГУР МО.

Переписка должностных лиц ФСБ содержит требование предоставить личные данные осужденных, в частности: ФИО, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронных почт, IP-адреса устройств, используемых для входа в "социально телекоммуникационную сеть Интернет".

"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины: условно осужденных; осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести; осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления; осужденных за особо тяжкие преступления", — говорится в сообщении.

По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить "человеческий ресурс" частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне. Ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров.

Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта. В частности, брат известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение – неизвестно.

Напомним, в Британии сомневаются в способности России захватить весь Донбасс.

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