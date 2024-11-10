РФ собрала 50 тыс. своих и северокорейских военных для наступления на Курщине — New York Times

В издании предполагают, что если наступление России на Курщине наберет обороты, она может не остановиться на своей границе, а попытаться отбросить украинские силы еще дальше.

РФ собрала 50 тыс. российских и северокорейских военных, готовясь начать наступление в Курской области.

Об этом пишет The New York Times.

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По словам официальных лиц США и Украины, Кремль собрал 50 000 военных, включая северокорейские войска, которые готовятся начать наступление, направленный на возвращение территории Курщины, контролируемой Силами обороны.

В новой оценке США делается вывод, что РФ накопила силы без необходимости выводить войска с востока Украины — ее главного приоритета на поле боя — что позволяет Москве оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

Украинские чиновники говорят, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. Сейчас северокорейцы тренируются с российскими оккупантами в крайней западной части Курщины.

Российско-северокорейское наступление назревает, поскольку новоизбранный президент Дональд Трамп готовится снова вступить в должность с провозглашенной целью быстрого прекращения войны. Трамп мало говорил о том, как он будет завершать войну, но избранный вице-президент Джей Ди Венс очертил план, позволяющий России сохранить захваченную ею территорию Украины.

Некоторые представители американской армии и разведки стали пессимистичнее относительно общих перспектив Украины, отметив, что Россия стабильно завоевывает позиции как в Курской области, так и на востоке Украины. Официальные лица говорят, что неудачи отчасти являются следствием несостоятельности Киева решить критическую нехватку численности войск.

Один западный чиновник сказал журналистам NYT, что внезапное вторжение Украины в Курскую область в августе уменьшило ее силы на поле боя на востоке Украины, сделав их уязвимыми для наступления России. Но этот чиновник и официальные лица США сказали, что у Украины все еще есть мощная оборона в Курской области и, возможно, сможет удержаться, по крайней мере, некоторое время.

Западные и украинские официальные лица говорят, что прибытие северокорейских сил является серьезной эскалацией после двух лет войны.

Россия учит северокорейцев артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и, что особенно важно, зачистке траншей, заявили американские официальные лица. Эта подготовка предполагает, что, по крайней мере, часть северокорейских сил будет участвовать в лобовых атаках на укрепленные оборонные позиции Украины. Американские чиновники ожидают, что войска КНДР еще будут непосредственно привлечены к боевым действиям.

По мнению аналитиков из США, северокорейцы будут воевать как легкая пехота, без бронетехники. Тем не менее они предполагают, что если наступление России на Курщине наберет обороты, она может не остановиться на своей границе, а попытаться отбросить украинские силы еще дальше – вглубь Сумщины.

Джордж Баррос, аналитик из Института изучения войны, сказал, что несмотря на это неопытность, северокорейские силы хорошо организованы. "Единственное, в чем они могут быть лучше россиян, — это сплоченность и дисциплина", — заявил он.

Представители обороны США заявили, что не знают, пришлет ли Северная Корея дополнительные подкрепления. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что ГУР прогнозирует, что Северная Корея может послать до 100 000 военных.

Ранее министр обороны Украины Умеров подтвердил, что войска КНДР вступили в бои. Глава Центра противодействия дезинформации также подтвердил удар ВСУ по северокорейским позициям.

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