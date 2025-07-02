РФ собрала около Покровска 110 тыс. военных: есть ли угроза окружения города

Наступление РФ / © ТСН.ua

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На Покровском направлении фронта армия РФ сосредоточила около 110 тысяч военных. Захватчики пытаются обойти Покровск и взять его в окружение.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

“На Покровском направлении противник сосредоточил максимальную группировку войск. По данным украинских военных, около 110 тысяч личного состава. Для такого небольшого участка фронта это очень-очень много. Поэтому противник так отчаянно пытается лезть вперед”, — отмечает он.

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Грабский говорит, что в последние несколько дней россияне пытаются обойти Покровск с востока, чтобы прорваться к северу от трассы, которая соединяет Покровск и Константиновку. Враг стремится расширить так называемое вклинивание на этой дороге. Частично ему это удается.

“Но говорить о том, что в ближайшее время будет какое-то серьезное изменение ситуации, вряд ли приходится”, — считает эксперт.

На Покровском направлении российские войска несут большие потери. В частности, по этой причине у них уменьшается интенсивность боевых действий и количество боестолкновений. Эксперт считает, что на время будет небольшая передышка для того, чтобы перегруппироваться.

“К сожалению, и противник будет пользоваться этой передышкой, чтобы накопить свои ресурсы, попытаться дальше атаковать украинские войска. Сказать о том, что на сегодняшний день Покровску и Мирнограду угрожает серьезное окружение, вряд ли приходится. Для этого у противника недостаточно ресурсов, несмотря на то, что сил у него много”, — подытожил Сергей Грабский.

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Напомним, Yahoo News пишет о том, что Россия давит с двух сторон — начала масштабное наступление на Покровск и Сумскую область. Украина сдерживает атаки на двух фронтах. Обе стороны пытаются укрепить свои позиции до наступления осени, традиционно замедляющей ход боевых действий.

По словам обозревателя Дениса Поповича, в Сумской области украинским Силам обороны удалось остановить летнее наступление оккупационной армии РФ. Тем временем наступление россиян на Донетчине продолжается. Впрочем, и там захватчики не достигают поставленных целей. Прорвать фронт им не удается.

Тем временем Генштаб ВСУ опровергает заявления РФ об оккупации села в Днепропетровской области. Дачное по-прежнему остается под контролем Сил обороны Украины.

Дата публикации 08:19, 02.07.25 Количество просмотров 220 Без ракет для Patriot и HIMARS! США лишили Украину возможности даже защищаться своим оружием