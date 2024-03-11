РФ собрала силы для штурма плацдарма на левобережье Херсонщины: какая ситуация сейчас

После двухдневной тишины без штурмов, собрав силы, россияне совершили 4 штурмовые атаки.

Российские оккупанты собирают все возможные силы, чтобы выбить украинские подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. Это их главная цель.

Об этом пишет пресс-служба Сил обороны юга Украины.

После двухдневной тишины без штурмов, собрав силы, россияне совершили 4 штурмовые атаки.

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Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции.

"Наши воины продолжают удерживать занятые позиции и осуществляют меры по расширению плацдарма", – заверили Силы обороны юга Украины.

В свою очередь оккупанты держат темп активной аэроразведки, осуществляют артиллерийские обстрелы, применяют большое количество ударных дронов различных модификаций с поражающими элементами.

Ситуация в Черном море

В Азовском море на боевом дежурстве так и остается 1 корабль вражеского флота. Ракетоносители и другие корабли в Черном море из пунктов базирования не выходили.

Напомним, что министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу еще в конце февраля "отчитался" Путину о якобы захвате Крынок и ликвидации украинского плацдарма на левобережье Днепра.

Конечно, эта информация не соответствовала действительности и была опровергнута в ВСУ.

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