РФ собрала силы для штурма плацдарма на левобережье Херсонщины: какая ситуация сейчас

После двухдневной тишины без штурмов, собрав силы, россияне совершили 4 штурмовые атаки.
Российские оккупанты собирают все возможные силы, чтобы выбить украинские подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. Это их главная цель.
Об этом пишет пресс-служба Сил обороны юга Украины.
После двухдневной тишины без штурмов, собрав силы, россияне совершили 4 штурмовые атаки.
Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции.
"Наши воины продолжают удерживать занятые позиции и осуществляют меры по расширению плацдарма", – заверили Силы обороны юга Украины.
В свою очередь оккупанты держат темп активной аэроразведки, осуществляют артиллерийские обстрелы, применяют большое количество ударных дронов различных модификаций с поражающими элементами.
Ситуация в Черном море
В Азовском море на боевом дежурстве так и остается 1 корабль вражеского флота. Ракетоносители и другие корабли в Черном море из пунктов базирования не выходили.
Напомним, что министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу еще в конце февраля "отчитался" Путину о якобы захвате Крынок и ликвидации украинского плацдарма на левобережье Днепра.
Конечно, эта информация не соответствовала действительности и была опровергнута в ВСУ.
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