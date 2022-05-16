РФ содержит мариупольцев в 66 лагерях, большинство из которых расположены на Дальнем Востоке – советник мэра

РФ содержит мариупольцев в 66 лагерях, большинство из которых расположены на Дальнем Востоке – советник мэра

Общее плановое количество мест в лагерях – 95 тысяч.

Российская Федерация содержит жителей Мариуполя в 66 лагерях, большинство из которых расположены на Дальнем Востоке.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Мариупольцев содержат в 66 лагерях в России. Общее плановое количество мест в лагерях – 95 тысяч. Такие результаты получены британскими расследователями во время проверки нашей информации о депортации", — заявил Андрющенко.

Он добавил, что преимущественно все эти лагеря расположены на Дальнем Востоке.

Напомним, что в Мариуполе вода вымывает из могил погибших.

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