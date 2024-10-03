РФ сосредоточила полмиллиона человек: военный рассказал об угрозе для четырех крупных городов

На юге и востоке армия РФ сосредоточила полмиллиона своих военных. В частности, оккупанты имеют задачу приблизиться к трем украинским городам.

Об этом сообщил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире "Эспрессо".

По его словам, когда начиналось полномасштабное вторжение РФ, то на семи разных направлениях было 150 тыс. военных РФ.

"Сейчас на трех направлениях фактически в три раза больше. Россиянам поставлена задача максимально захватить территорию Донецкой области, максимально приблизиться к таким областным центрам – как Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, чтобы регулярно обстреливать их из дальнобойной артиллерии и КАБов. Мы говорим за расстояние – 50-70 км”, – заявил Рыженко.

По его словам, россияне делают это для того, чтобы дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в Украине. Он отмечает, что Угледар – это одна из "точек", которую противник долго пытался захватить, сосредоточив там очень серьезные силы.

Им удалось захватить этот город, являющийся досадным фактом. Но если посмотреть на всеобщую стратегическую картину, это им дало не очень много. Действительно, была спорная информация о ситуации там, но надо доверять позиции Вооруженных сил Украины. Однозначно, что там было очень-очень сложно, потому что русская армия использует тактику истощения. Она фактически заваливает наши Вооруженные силы огромным количеством средств поражения – КАБами, артиллерией, реактивной артиллерией, минами и т.д.”, – сказал капитан 1-го ранга.

Как сообщалось, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал о новых сложностях для ВСУ. В частности, по его словам, после осадков по грунту не сможет нормально передвигаться тяжелая техника, а в окопах будет стоять вода.

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