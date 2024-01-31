РФ сосредоточила в Черном море шесть кораблей: сколько "Калибров" наготове

По состоянию на утро 31 января, российская армия сосредоточила в Черном море шесть кораблей. Среди них есть один носитель ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Ракетоноситель снабжен четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр".

Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль. Ракетоносители отсутствуют. В акватории Средиземного моря армия РФ держит два корабля. В частности, один носитель "Калибров". Общий залп его составляет до восьми ракет.

Напомним, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что российские корабли с ракетоносителями в Черном море выполняют несколько функций. Речь идет, в частности, о патрулировании, противовоздушном и противолодочном дозоре в районе военно-морских баз.

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