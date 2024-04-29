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РФ совершила 35 обстрелов, было 127 взрывов: оккупанты продолжают уничтожать Сумщину

РФ совершила 35 обстрелов, было 127 взрывов: оккупанты продолжают уничтожать Сумщину

Россияне атаковали 10 громад Сумщины / Фото: ТСН.ua

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов Сумской области.

От преступных действий окупантов страдает не только юг и восток – россияне продолжают уничтожать Сумщину постоянными ракетными ударами, обстрелами из артиллерии и налетами БПЛА.

О ситуации на пограничной Сумщине на вечер 28 апреля, рассказали в Областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская громады.

  • Шосткинская громада: враг бил из РСЗО (6 взрывов).
  • Белопольская громада: с территории РФ сиз вражеского беспилотника произведен сброс боеприпаса (3 взрыва) и артобстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: со вражеского БпЛА произошли сбросы боеприпасов (7 взрывов), атака FPV дроном (1 взрыв), артобстрел (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 4-х ракет (типа НАР) и минометные обстрелы (24 взрыва) и с вражеского БпЛА (квадракоптерного типа) произведен сброс боеприпаса (1 ВОГ).
  • Хотинская громала: обстрелы из миномета (10 взрывов) и обстрелы из танка (6 взрывов).
  • Юношеская громала: россияне ударили из артиллерии (22 взрыва) и сбросили ВОГ с БпЛА (3 взрыва).
  • Эсманьская громада: россияне сбросили 14 мин.
  • Новослободская громада: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов).
  • Шалыгинская громада: оккупанты сбросили 11 мин.
  • Середино-будская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).

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