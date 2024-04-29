РФ совершила 35 обстрелов, было 127 взрывов: оккупанты продолжают уничтожать Сумщину

От преступных действий окупантов страдает не только юг и восток – россияне продолжают уничтожать Сумщину постоянными ракетными ударами, обстрелами из артиллерии и налетами БПЛА.

О ситуации на пограничной Сумщине на вечер 28 апреля, рассказали в Областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская громады.