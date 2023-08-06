РФ совершила один из сильнейших комбинированных ударов: эксперт обратил внимание на типы ракет

Россия в очередной раз осуществила массированный ракетный удар и атаку дронами по территории Украины в ночь на 6 августа. Воздушные силы сбили 30 крылатых ракет и 27 ударных БПЛА. С 5 на 6 августа оккупантами был совершен один из сильнейших комбинированных ударов за последнее время. Были задействованы крылатые ракеты морского и авиационного базирования, гиперзвуковые ракеты и дроны, в том числе: 13 крылатых ракет "Калибр"; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Об этом пишет украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На себя обращает внимание применение 3-х Х-47М2 "Кинжал" и возобновление применения Х-101/555, для чего в воздух поднимались 14 стратегов Ту-95МС. Для пуска 20 ракет 14 самолётов, способных суммарно запустить 112 ракет. В последний раз Х-101/555 запускали 26 июля. А до того – 26 июня", — пишет Коваленко.

Эксперт обратил внимание, что эти сроки странным образом совпадают с производственными мощностями оккупантов по выпуску Х-101/555 – 1,5-2 ракеты в сутки. Однако, это не говорит о том, что они перешли исключительно на применение того, что произвели, ведь есть ещё остатки с хранения

"Но в целом, эти промежутки во времени, паузы, не могли не обратить на себя внимание. В остальном, ПВО отработала на пределе своих возможностей, особенно по дронам-камикадзе результат 100%", – резюмировал он.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что основное направление удара оккупантов было — Хмельнитчина. Подавляющее большинство ракет было сбито ПВО.

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