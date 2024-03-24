РФ создает альтернативу Крымскому мосту: британская разведка о строительстве железнодорожной линии из Ростова-на-Дону

Одной из ближайших задач новой железнодорожной линии станет поддержка российской активности в Мариуполе.

Самопровозглашенный президент РФ Владимир Путин объявил строительство железнодорожной линии из Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные Россией территории Украины в Крым.

Об этом сообщили в британской разведке.

По словам Путина, новая железнодорожная линия в конце концов дойдет до Севастополя на юге Крыма и обеспечит дублирование Керченского моста. Хотя Путин заявил, что первый завершенный участок возобновляет доступ в Бердянск.

Однако этот участок проходит через территорию, уязвимую для перехвата украинскими высокоточными ударными системами большой дальности.

“Новая железнодорожная линия, которая проходит к югу от Донецка, между Колосками и Каменкой, имеет длину почти 60 км, на ее строительство ушло восемь месяцев. Это почти, наверное, один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых Россией на временно оккупированных территориях Украины, который восстанавливает железнодорожное сообщение, нарушенное в результате боевых действий за пределами Донецка”, — рассказали в британской разведке.

Там также добавили, что одной из ближайших задач новой линии станет поддержка российской активности в Мариуполе. В портовом городе, разрушенном Россией в 2022 году, находится металлургический завод "Азовсталь" и другие объекты тяжелой промышленности, которые, хотя серьезно повреждены, Россия может попытаться отремонтировать и эксплуатировать в будущем.

Напомним, что Британия предостерегла Путина не использовать теракт для усиления войны против Украины.

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