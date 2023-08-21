РФ создает еще одну армию на оккупированном юге – разведка Британии

Новое формирование захватчиков сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины.

РФ расширяет свои военные структуры, в том числе оккупанты создают еще одно формирование — 18-ю общевойсковую армию.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечают британские разведчики, формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в Херсонской области. В частности, в него включат 22-й армейский корпус.

"Новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины", — отмечают в разведке.

Главной целью такого формирования, считают разведчики, является увольнение более опытных подразделений для ведения боевых действий по ключевым направлениям.

"Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут упорные бои", — отмечают в Минобороны Британии.

Накануне, 20 августа, россияне атаковали Золотую Балку в Херсонской области по артиллерии. Ранения получил один человек.

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