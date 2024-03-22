РФ создает группировку: возможно ли новое наступление – командующий Сухопутными войсками ответил

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что планы оккупационной армии России нам до конца неизвестны. Тем не менее, известны данные, что они создают группировку более чем в 100 тысяч солдат.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Необязательно это будет наступление. Возможно, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений. Это пока максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет", — сказал Павлюк.

Павлюк подчеркнул, что украинские военные сделают все для того, чтобы максимально нанести урон противнику, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были вовлечены в это время в бой.

"Но мы готовимся к возможному разному развитию ситуации", — резюмировал генерал-лейтенант.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть угроза повторного наступления россиян! | Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ

Напомним, Александр Павлюк объяснил, почему ВСУ пока не может получить преимущество на войне.

Читайте также ведущие новости дня: