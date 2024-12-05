РФ создает новую угрозу в Харьковской области: эксперт об опасности

Армия РФ создала плацдарм возле населённого пункта Новомлынск на Купянском направлении в Харьковской области. Впрочем, украинским вооруженным силам удалось его уничтожить.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, ситуация выровнялась после того, как оккупанты переправились на лодках через реку Оскол. Впрочем, российским захватчикам удалось создать второй плацдарм на правом берегу Оскола – в районе Масютовки. Попович отмечает: утверждать, что его также разбили рано. На этом участке фронта продолжаются бои.

Попович говорит, что эти два плацдарма представляли угрозу населенному пункту Двуречная. Именно отсюда русские могли открыть прямой путь на Купянск. Таким образом, российские оккупанты планировали наступление на город сразу с двух сторон.

Армия РФ также не отказывается от попыток штурма на севере Харьковской области, особенно в районе Волчанска. Там оккупанты хотят создать "буферную зону". Пока добиться желаемого армии РФ не удается. Впрочем, риск обострения ситуации на этом отрезке остается.

Как сообщалось, армия РФ пытается закрепиться на островах вблизи Херсона. Оккупанты проводит штурмы на этом направлении.

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