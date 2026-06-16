РФ создала дорогой комплекс для глушения Starlink: в чем есть нюанс

РЭБ «Волна Купол Гарант»

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Российские оккупанты продолжают попытки заглушить Starlink. На это враг тратит по 1,5 млн долларов на каждый комплекс РЭБ. Однако есть нюанс — каждый такой комплекс может заглушить всего один спутник Starlink.

Больше об этом рассказал советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Чем россияне пытаются глушить Starlink

Российские войска пытаются препятствовать использованию Starlink Силами обороны Украины с помощью специализированных комплексов РЭБ «Волна Купол Гарант».

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Об особенностях этой техники, которое производит предприятие «Российский купол» во временно оккупированном Крыму, подробно рассказал эксперт по радиотехнологиям и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По его словам, главная задача комплекса — блокировать каналы связи Starlink с помощью мощных помех. Для этого система требует высокой энергоемкости и точного отслеживания каждого отдельного космического аппарата.

Сложность конструкции и коррупция на многих этапах производства сделали цену этого комплекса действительно «космической» — стоимость одной единицы «Волна Купол Гарант» составляет 1,5 миллиона долларов.

«Технически спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14–14,5 ГГц. Этот диапазон поделен на 8 каналов шириной 62,5 МГц каждый. Россияне условно взяли 8 спутниковых тарелок, направили их на спутник, и каждая тарелка передает препятствие на своем канале. Все. Спутник „оглох“», — пишет Бескрестнов.

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Несмотря на высокую стоимость, у «Волна Купол Гарант» есть ряд критических минусов, среди которых — громоздкость, минимальный радиус действия и низкая производительность — один комплекс может действовать только против одного спутника.

На фоне того, что глобальная группировка Starlink сейчас насчитывает более 10 тысяч активных спутников на орбите, такая эффективность мизерна. Над каждым наземным терминалом постоянно находятся десятки аппаратов, которые сменяют друг друга каждые несколько минут и покрывают зону радиусом до 1000 км.

Ввиду этого закупка РФ таких комплексов за миллионные суммы является неэффективным и дорогим удовольствием.

Впервые работу системы «Волна Купол Гарант» зафиксировали в 2023 году на Харьковском направлении, но тогда российский комплекс быстро обнаружили и уничтожили. Массовых попыток применения этой техники не было до 2026 года.

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Активизация вражеского РЭБ началась после того, как Силы обороны нанесли удары средней дальности по логистическим узлам РФ. Недавно командир 422-го отдельного полка беспилотных систем опубликовал видео уничтожения первого такого комплекса, а затем подразделение показало ликвидацию еще одного.

Российский фронтовый РЭБ сменил тактику

Напомним, что пилоты одного из украинских подразделений успешно обнаружили и поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Силок», также известный как «Штора». Как отметил советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, оккупантам не удалось надежно замаскировать технику из-за ее специфической конструкции с несколькими длинными логопериодическими антеннами.

Анализируя работу враждебных систем, эксперт обратил внимание на изменение стратегии российского фронтового РЭБ, который сейчас массово разворачивают по всей линии фронта. Вместо разрыва связи с оператором противник сосредоточился на подавлении видеоканалов украинских FPV-дронов.

Такой подход преследует цель ослепить пилота непосредственно перед ударом. Это создает серьезную угрозу для ВСУ, поскольку потеря видеосигнала делает невозможным точное наведение беспилотника на цель, даже если управление аппаратом полностью сохраняется.

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