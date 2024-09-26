РФ создала "нестабильную" группировку: эксперт рассказал, кого отправляют в окопы на Курщине

В России пытаются сделать вид, что наступление ВСУ в Курской области никак не влияет на общую ситуацию на фронте. Но на самом деле все обстоит несколько иначе.

Россия перекидывает в Курскую область все возможные незадействованные резервы, в частности, в пехоту записывают специалистов космических воздушных сил и моряков. Из-за такого "переформатирования" организация созданных подразделений достаточно нестабильна.

Об этом рассказал военный аналитик Павел Нарожный в комментарии "РБК-Украина".

Эксперт отметил, что россияне прилагают усилия, чтобы создать впечатление, что наступление ВСУ в Курской области никак не влияет на общую ситуацию на фронте. Но выглядит это, по крайней мере, странно, ведь на самом деле все иначе. Несмотря на массированную российскую пропаганду о "все идет по плану", в информационном пространстве появляются "слухи", что кремлевскому диктатору в ближайшее время придется объявить мобилизацию из-за нехватки личного состава оккупационных войск.

Однако пока этого не происходит, а командование росармии ищет любые незадействованные резервы, чтобы усилить оборону на Курщине и попытаться осуществить контрнаступление. В частности, в Курскую область уже отправили космические воздушные силы, которых "переквалифицировали" в мотострелки. Военных специалистов забрали с аэродромов в Алтайском крае, Иркутской и Саратовской областях, где дислоцируются Ту-22М и Ту-95, и отправили в пехотные подразделения. Вместе с тем российскую группировку в Курской области усилили подразделениями Ленинградского и частично Московского военных округов.

Также читайте Десантники прорвали еще один участок границы РФ на Курщине

По словам Нарожного, из-за того, что курскую группировку "слепили" относительно недавно, состав и организация подразделений достаточно нестабильны. То есть стремление российского генштаба сохранить интенсивность боевых действий на оккупированных украинских территориях обернулось созданием на российской территории плохо подготовленной группировки, откровенно не готовой к ведению слаженных боевых действий.

"У них есть ресурсы на одном направлении, по всем направлениям они атаковать не могут. Они уже бросили космодесант, это военно-космические силы. Сейчас они уже бросили экипаж своего единственного авианосца. Это свидетельствует о нехватке живой силы", — отметил эксперт.

По мнению Нарожного, именно эти проблемы привели к тому, что россияне не удержали один из участков фронта, а украинская 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада совершила там прорыв и уничтожила опорный пункт противника.

Эксперт добавил, что осеннее ухудшение погодных условий может оказаться на пользу ВСУ. Вынужденное уменьшение активности из-за дождей и размытых дорог предоставит украинцам время для тактического перерыва.

"Да, там очень тяжело. Но до конца месяца мы открываем прогноз погоды и видим, что у нас начинаются дожди. А это значит конец летней кампании. Им [россиянам – ред.] будет гораздо труднее", — подытожил Павел Нарожный.

Напомним, согласно отчету ISW, ВСУ дальше продвигается на территории РФ в Курской области. В свою очередь, россияне продолжают контратаки вдоль "украинского выступа", но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Читайте также: