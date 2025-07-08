РФ создала новое подразделение для усиления армии: ISW о серьезной угрозе

Армия РФ. / © Associated Press

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Россия использует свой Центр передовых беспилотных технологий «Рубикон» для улучшения возможностей использования БпЛа на всем театре боевых действий. В частности, в Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что, по словам военнослужащих ВСУ на Константиновском направлении, недавнее прибытие операторов беспилотников "Рубикон" стало "поворотным моментом" в развитии тактических возможностей России в сфере БПЛА. РФ передислоцировала подразделения "Рубикон" в район Константиновки весной этого года. Это позволило захватчикам значительно усложнить украинскую логистику в этом районе.

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"Использование Россией и Украиной оптоволоконных беспилотников, массово внедренных компанией "Рубикон" в Курской области, сыграло ключевую роль в создании зон поражения шириной от 15 до 20 километров между российскими и украинскими позициями на передовой", - отмечают в ISW.

Американские аналитики приводят заявление эксперта по радиоэлектронной и радиоэлектронной борьбе Сергея «Флэшв» Бескрестнова. По его словам, Минобороны России контролирует деятельность «Рубикона» и дает приоритет поставки и комплектования центра.

Бескрестнов сообщил, что «Рубикон» организован в четыре части: центр разработки БПЛА-систем и роботизированных наземных комплексов; центр обучения инструкторов по использованию инновационных беспилотных решений; центр аналитики; передовые боевые подразделения.

Известно, что эти подразделения эксплуатируют разные типы беспилотников: баражировочные боеприпасы «Ланцет», ударные «Молния», дроны на оптоволокне и дальнобойные БПЛА. Более того, некоторые подразделения даже проходят специальную подготовку для борьбы с украинскими самолетами.

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Бескрестнов заявил, что некоторые подразделения «Рубикона» все еще действуют на Сумско-Курском направлении, но Россия передислоцировала разные подразделения на восток – в Донецкую область. Так, российское Министерство обороны формирует пять отрядов беспилотных систем под руководством «Рубикона» для поддержки боевых действий в пяти действующих в Украине группировках войск.

ISW наблюдала за сообщениями о подразделениях «Рубикон», действующих в Курской области и по всей восточной Украине – от направления Борова на востоке Харьковской области до направления Большая Новоселка на западе Донбасса. В то же время аналитики не наблюдали сообщений, что они действуют в западной Запорожской и Херсонской областях. Это свидетельствует о том, что страна-агрессорка все еще расширяет Рубикон.

Ранее ISW оценивала, что "Рубикон", похоже, является центральным направлением инициативы Минобороны по созданию образовательной и инфраструктуры для развития БПЛА, необходимой для создания новых российских войск беспилотных систем, а также усилий по выборочной реорганизации и централизации отрядов и средств беспилотных систем.

Однако, говорят в Институте, вооруженные силы РФ еще не достигли паритета по инновационной и глубоко интегрированной программе беспилотников Украины.

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"В ISW ранее оценивали, что усилия РФ по централизации и реструктуризации могут снизить эффективность операций российских дронов и замедлить цикл инноваций БПЛА. Однако не следует игнорировать усилия России, поскольку достаточно обучен и организован класс российских операторов БПЛА, разбросанных по всей линии фронта и интегрированных с наземными подразделениями, интегрированных с наземными подразделениями но и для НАТО”, - отмечают американские специалисты.

Напомним, эксперт по авиации Богдан Долинце говорит, чтобы атаковать Украину тысячей дронов в сутки , сейчас России нужно накапливать их до 10 дней. По его словам, РФ уже вышла на производство более 5 тыс. дронов большой дальности в месяц, из которых по меньшей мере половина "Шахедов".

Дата публикации 16:40, 04.07.25 Количество просмотров 57 В Киеве заметили "Шахед", плывущий по Днепру