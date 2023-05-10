РФ создала "значительные оборонительные рубежи": Столтенберг призвал не недооценивать россиян

По словам Столтенберга, Запад помог Украине подготовиться к контрнаступлению, однако позиции россиян также сильны.

Украинские войска получили необходимую помощь и готовы к контрнаступлению, однако россияне смогли обустроить "значительные оборонительные рубежи".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии CNN.

Столтенберг признал, что войны непредсказуемы по своей природе, однако Украина уже доказывала, что может деоккупировать свою территорию.

Он добавил, что Украина получила от западных партнеров все необходимое для контрнаступления вооружения и техники, а также наши военные прошли обучение в других странах. В частности, речь идет о девяти хорошо обученных и оснащенных бригадах.

По словам Столтенберга, оккупанты успели создать "значительные оборонительные рубежи".

"Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статическая долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения планируемого контрнаступления ВСУ", — подчеркнул генсек Альянса.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и партнеры уже передали Украине более 98% боевой техники, которую обещали ранее.

Напомним, британский генерал в отставке Ричард Берронс заявил, что война в Украине продлится еще два или три года.

По информации издания Politico, администрация Байдена опасается последствий, если контрнаступление ВСУ не удастся.

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