Атака на поезд в Харьковской области / © Национальная полиция Украины

Реклама

Российские ударные беспилотники Shahed, оснащенные системой онлайн-управления, намеренно атаковали пассажирский поезд в Харьковской области.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов «Флэш».

По его словам, удар был нанесен не по локомотиву, а по центральной части состава, что свидетельствует о сознательном выборе цели.

Реклама

Дроны управлялись оператором в режиме реального времени через радиомодемную МЭШ-сеть, вероятно с использованием спутниковой связи.

Он отметил, что оператор беспилотников ясно понимал характер объекта.

Пилоты дронов такого типа визуально различают локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, что исключает случайность удара.

После атаки российские пропагандистские ресурсы начали распространять утверждение о якобы перевозке военных, что не соответствует действительности. Поезд был пассажирский, а все люди находились в нем как гражданские пассажиры. Среди них были и военнослужащие, которые возвращались из отпусков или направлялись к местам службы без оружия и техники.

Реклама

После удара эти люди, имея боевой опыт и медицинскую подготовку, присоединились к оказанию первой помощи женщинам и детям, пострадавшим в результате атаки.

Бескрестнов подчеркнул, что удары по грузовым поездам Россия традиционно пытается оправдать влияние на логистику. В то же время атака на пассажирский поезд является прямым и сознательным военным преступлением против гражданского населения.

Он добавил, что этот удар доказывает, что Россия целенаправленно ведет войну против гражданских.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прокомментировал атаку РФ на пассажирский поезд в Харьковской области, которым ехали более 200 человек.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Барвенковской общине Харьковской области пассажирский поезд попал под удар российского беспилотника.