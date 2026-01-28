- Дата публикации
Категория
Война
РФ сознательно ударила «Шахедом» по пассажирскому поезду на Харьковщине — «Флэш»
Российские войска применили несколько ударных беспилотников Shahed с возможностью онлайн-управления для атаки пассажирского поезда.
Российские ударные беспилотники Shahed, оснащенные системой онлайн-управления, намеренно атаковали пассажирский поезд в Харьковской области.
Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов «Флэш».
По его словам, удар был нанесен не по локомотиву, а по центральной части состава, что свидетельствует о сознательном выборе цели.
Дроны управлялись оператором в режиме реального времени через радиомодемную МЭШ-сеть, вероятно с использованием спутниковой связи.
Он отметил, что оператор беспилотников ясно понимал характер объекта.
Пилоты дронов такого типа визуально различают локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, что исключает случайность удара.
После атаки российские пропагандистские ресурсы начали распространять утверждение о якобы перевозке военных, что не соответствует действительности. Поезд был пассажирский, а все люди находились в нем как гражданские пассажиры. Среди них были и военнослужащие, которые возвращались из отпусков или направлялись к местам службы без оружия и техники.
После удара эти люди, имея боевой опыт и медицинскую подготовку, присоединились к оказанию первой помощи женщинам и детям, пострадавшим в результате атаки.
Бескрестнов подчеркнул, что удары по грузовым поездам Россия традиционно пытается оправдать влияние на логистику. В то же время атака на пассажирский поезд является прямым и сознательным военным преступлением против гражданского населения.
Он добавил, что этот удар доказывает, что Россия целенаправленно ведет войну против гражданских.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский прокомментировал атаку РФ на пассажирский поезд в Харьковской области, которым ехали более 200 человек.
Мы ранее информировали, что в Барвенковской общине Харьковской области пассажирский поезд попал под удар российского беспилотника.