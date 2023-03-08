РФ сознательно затягивает возвращение гражданских пленных и раненых военных – Лубинец

Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление уполномоченного по правам человека в РФ о якобы "ежедневном обсуждении о возвращении гражданских лиц".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей по возвращению гражданских пленных и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

Об этом он написал в Telegram, прокомментировав заявление уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы "ежедневном обсуждении с Лубинцом возвращения гражданских лиц".

"В целом содержание и тональность недавних заявлений российской стороны имеют мало общего со всесторонней реализацией договоренностей, достигнутых во время встречи Уполномоченных в Анкаре, в частности, о возвращении гражданских заложников и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Несмотря на то, что сторонам удалось совершить обмен списками военнопленных и передать обширный список гражданских заложников, удерживаемых РФ в плену. Пока я фиксирую затягивание процесса реализации согласованного плана именно со стороны РФ", — пояснил Лубинец.

Напомним, 7 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 130 защитников и защитниц, среди которых 87 защитников Мариуполя.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал "воспитательную беседу" с российскими оккупантами перед обменом на защитников Украины.

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