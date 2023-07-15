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РФ списывает ракетный крейсер и флагман флота "Петр Великий": эксперт назвал причины

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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РФ списывает ракетный крейсер и флагман флота "Петр Великий": эксперт назвал причины

Флагман "Петр Великий"

Россияне планируют вывести из ремонта "Нахимова" и загнать на верфь "Петра Великого".

РФ списывает тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 года "Орлан" и временный флагман российского флота "Петр Великий".

Об этом сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По словам Коваленко, "Петр Великий" является последним кораблем проекта 1144 года, который находится в строю российского флота. При этом на ремонт был отправлен еще в 1997 году.

"Находясь в строю, он еще в 2019 году требовал вывода на ремонт, но место для отправки было занято его калекой... коллегой ВАРК "Адмиралом Нахимовым", — сообщил эксперт.

Он отмечает, что россияне планируют вывести из ремонта "Нахимова" и загнать на верфь "Петра Великого".

"Но это по планам, которые у россиян никогда не выполнялись. И причиной тому была неспособность России завершить ремонт столь сложного корабля", – говорит Коваленко.

Отметим, что в России во время парада ВМФ, который состоится 30 июля в Санкт-Петербурге, не будут участвовать ядерные подводные лодки. Это свидетельствует об опасениях россиян на фоне недавнего мятежа ППК «Вагнер» Евгения Пригожина. Кроме того, такое решение вызвано необходимостью технического обслуживания.

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Дата публикации
Просмотры
815
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