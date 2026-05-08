Россия в панике: Сырский рассказал, на какие шаги идут оккупанты

Александр Сырский

Россия намерена существенно нарастить производство беспилотников. По данным военной разведки, в 2026 году государство-агрессор намерено изготовить более семи миллионов FPV-дронов.

Об этом сообщил главком Александр Сырский.

По его словам, противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями и в 2026 году планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей в БпЛА разных типов.

«Мы это видим, анализируем и учитываем в собственном планировании», — добавил он.

Сырский рассказал, что враг срочно, вне утвержденных планов, разворачивает еще четыре полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

В частности, по словам главкома, россияне усиливают эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края.

«Фактически россияне масштабируют свои войска БПС, копируя украинские решения — технические, тактические и организационные. То же касается и применения средств РЭБ в приграничных областях», — отметил он.

Сырский заявил, что Украина продолжает удерживать инициативу и задавать темп, а ее преимущество в FPV-дронах растет.

«Начиная с декабря уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвреживают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию», — рассказал он.

По словам Сырского, только в течение апреля украинскими беспилотными комплексами:

выполнено почти 357 тысяч боевых задач

поражено более 160,7 тысяч верифицированных целей — это на 2% больше, чем в марте

подавлено более 7,7 тысяч позиций вражеских пилотов БпАК

средствами Middle Strike на дистанции 20-250 км поражено 424 объекта противника

Российские оккупанты столкнулись с острой нехваткой комплектующих для ремонта артиллерийских систем, сообщают партизаны.

На Херсонском направлении фиксируют регулярные случаи поломок пушек непосредственно во время выполнения боевых задач. Главными причинами являются критический износ техники и хронический дефицит запчастей. По информации подполья, ремонт в полевых условиях стал практически невозможен: когда пушка выходит из строя, заменить ее или восстановить ресурс нечем.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадра отметил, что этой весной россиян ожидает невиданное давление, к которому они оказались не готовы. Пока Кремль пытается догнать украинские разработки, ВСУ уже совершили три стратегических прорыва, изменяющих правила игры.

