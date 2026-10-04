РФ срочно усиливает защиту Крымского моста: в Сети показали новые укрепления

Крымский мост / © Associated Press

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Российские военные усилили защиту Крымского моста и превратили подступы к нему в многоуровневую оборонную зону. Оккупанты выстраивают несколько линий защиты от украинских надводных и подводных безэкипажных катеров.

Об этом сообщает аналитический канал Exilenova+.

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Основная цель таких мер – прикрыть наиболее уязвимые элементы переправы от возможных атак. Акваторию вокруг моста дополнительно патрулируют корабли ФСБ РФ.

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Дата публикации 16:54, 04.10.26 Количество просмотров 8 Россия усилила защиту Крымского моста от возможных атак

По данным партизанского движения АТЕШ, командование ЧФ РФ приказало существенно увеличить частоту патрулирований в Черном море и активизировать тренировки по отражению атак с моря.

Военным также поручили отрабатывать взаимодействие операторов беспилотников, подразделений ПВО и РЭБ и экипажей патрульных катеров.

В АТЕШ утверждали, что российское командование ожидает активизации Сил обороны Украины накануне 8 октября — годовщины удара по Крымскому мосту.

"На флоте опасаются, что к этой дате могут быть посвящены новые масштабные атаки", - сообщали партизаны.

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По их версии, речь идет не только о возможном ударе по самому мосту, но и об атаках на корабли Черноморского флота, логистических маршрутах и судах так называемого «теневого флота».

На этом фоне политолог Вадим Денисенко ранее высказывал мнение, что российские удары по мостам в Киеве могут свидетельствовать об изменении тактики РФ. По его предположению, Москва осознает возможность новых ударов Украины по Крымскому мосту.

РФ усилила удары по мостам Киева

Ужесточение защиты Крымского моста происходит на фоне серии российских ударов по мостам в Киеве. 4 октября РФ снова атаковала Северный мост реактивным дроном. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в дорожное полотно.

Накануне, 3 октября, Северный мост уже потерпел удар, в результате которого были повреждены дорожное покрытие и контактная троллейбусная сеть. Кроме того, 1–2 октября российские войска несколько раз атаковали Южный мост, после чего движение им было ограничено.

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В ISW серию ударов по мостовой инфраструктуре связывали с более широкой воздушной кампанией РФ, целью которой может быть постепенное повреждение транспортных артерий, усложнение логистики и дезорганизация гражданской жизни.

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