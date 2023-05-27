РФ срочно вывела ракетоноситель в Черное море: украинцев просят не игнорировать воздушную тревогу

Утром субботы, 27 мая, российские оккупанты срочно вывели на боевое дежурство в Черном море ракетоноситель.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" полковник Владислав Назаров.

Отмечается, что по состоянию на 10.30 27 мая в акватории моря находится до восьми "Калибров".

"Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. В регионах, где она провозглашена, оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

К слову, еще утром Назаров сообщал, что российские заведены в пункты базирования. В частности, в Черном море было шесть кораблей. Впрочем, уровень ракетной угрозы оценивали как высокий "учитывая вероятную активность вражеской авиации и способность морских ракетоносителей достаточно оперативно выйти в районы осуществления пуска ракет".

Напомним, военный эксперт и исследователь истории авиации Михаил Жирохов говорит, что у россиян идет серийное производство крылатых ракет Х-101/Х-102, "Калибр" и фактически все. Также в РФ планируют запустить в серийное производство еще крылатую ракету Х-50 "Орион".

Читайте также: