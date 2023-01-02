"РФ стала на путь снарядного голода": эксперт рассказал, сколько за месяц Россия может производить

Однако эксперт подчеркнул, что уменьшение снаряда в России пока не является критическим.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла или использовала более половины запасов снарядов. До начала вторжения русская армия имела запасы в пределах от 15 до 20 млн всех калибров.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Петр Черник.

"На эту минуту РФ встала на путь снарядного голода. Только стала, он не стал полноценным и критическим. К началу этой войны у них было запасов снарядов в пределах от 15 до 20 млн всех калибров. Это невероятно много. В США — в пределах 2 млн .Большую часть россияне применили или мы уничтожили их боекомплекты", — отметил он.

Эксперт отметил, что за месяц россияне могут производить не более 125 тыс. снарядов.

"По состоянию на сегодняшний день они применяют не более 20 тыс. снарядов в сутки, но это тоже много. Мы не дотягиваем по меньшей мере в половину и берем исключительно качеством", — подытожил Черник.

Дефицит оружия и боеприпасов в России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не просчитывала, что война будет длиться определенный срок и применяла очень значительные объемы боеприпасов сразу.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что враг начал комбинировать и изменять тактику, применяя в разных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300. Также враг начал испытывать дефицит РСЗО.

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