РФ стирает пограничье Сумщины с лица земли: сколько сел обезлюдели и что там происходит

По состоянию на начало декабря 2024-го из 38 населенных пунктов области эвакуировали всех жителей.

Российские кафиры продолжают стирать с лица земли приграничные населенные пункты Сумской области, покидая территорию безлюдной.

Какова сейчас ситуация в приграничных селах и какие разрушения там наносят россияне, пишет местное издание "Кордон. Медіа".

По информации Сумской ОВА, по состоянию на начало декабря 2024 из 38 населенных пунктов области эвакуировали всех жителей.

В Великописаревской громаде полностью эвакуировали села Лукашевку и Поповку. В 7 населенных пунктах остается несколько десятков человек.

"Ситуация с обстрелами почти не изменилась. Возможно, чуть меньше обстрелов из-за того, что нет гражданских, на улицах, все уехали. А в целом все так же", — отмечают в Великописаревской СВА.

﻿С марта этого года запрещены обследования в 4 населенных пунктах громады, соответственно фиксировать повреждения никак. У гражданских нет доступа к этим селам.

В Белопольской громаде все люди уехали из села Волфине. До 20 сел эвакуированы почти полностью. Несмотря на отсутствие людей, обстрелы здесь не прекращаются.

"Они (русские – Ред.) добивают дома. Вот сегодня с самого утра интенсивно обстреливают. Мы не знаем куда и какие последствия. Постоянно дроны летают, они здесь учатся их применять", – рассказывает председатель Белопольской громады Юрий Зарко.

По его словам, из-за постоянных обстрелов новые разрушения фиксировать почти невозможно. Есть села, куда не может уехать комиссия, потому что рискует погибнуть.

В Хотинской громаде всех людей эвакуировали из 5 населенных пунктов.

"Лупят постоянно, но мы не знаем куда прилетает. Там дроны летают как пчелы. Это фактически серая зона — там нет ни гражданских, ни военных", — говорит председатель Хотинской громады Николай Торяник.

Так, сегодня, 26 декабря, в селе Угроиды Сумского района, недалеко от границы с РФ, в результате обстрела погиб 59-летний мужчина. По информации издания, он погиб в собственном доме предварительно от артобстрела.

Ранее сообщалось, что в Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме.

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