РФ столкнулась с нехваткой военных ресурсов: эксперт оценил, как враг будет компенсировать потери

В дальнейшем Россия не будет успевать компенсировать потери на фронте.

Сейчас агрессорка Россия набирает в армию меньше личного состава, чем теряет на поле боя. В частности, об этом свидетельствуют исследования германских специалистов.

В оккупантов будут серьезные проблемы с набором людей в армию, высказался военный обозреватель Денис Попович в разговоре с "24 Каналом".

Эксперт отмечает, что в дальнейшем Россия не будет успевать компенсировать потери на фронте. Это будет иметь аккумулятивный эффект, считает Попович.

"Как это "лечится"? Или дальнейшим увеличением единовременных выплат контрактникам, которые и так в несколько раз были повышены в 2024 году. Но здесь возникает вопрос, хватит ли денег (в бюджете России – Ред.), ведь они тоже заканчиваются", – говорит военный обозреватель.

Второй вариант, по словам Поповича, – это объявление мобилизации, как это было в РФ осенью 2022-го. Впрочем, пока диктатор Путин ее не объявляет. Что больше – делать это по определенным соображениям не собирается, говорит эксперт.

"Очевидно, что Россия будет дальше пытаться проводить рекрутинг, заманивая людей в армию длинным рублем", — спрогнозировал Попович.

Военный обозреватель придерживается мнения, что до начала переговорного трека Россия будет бросать все больше и больше сил в ад войны, чтобы захватить больше территорий.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о потерях России по состоянию на 7 января. ВСУ уничтожили 800 010 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1970 военных.

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