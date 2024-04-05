РФ стремится получить контроль над всеми железнодорожными хабами вдоль линии фронта – аналитик

Российские военные хотят найти слабые места в обороне Украины, чтобы продвигаться дальше и взять под контроль логистические маршруты и железнодорожные хабы.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

«Какие направления можно как-то обосновать? хаб. Они хотят ухудшить нам наши логистические возможности по железной дороге", — пояснил Гетьман.

По его словам, сообщение по железной дороге играет важную роль для ВСУ. В частности, потому, что позволяет перевозить значительно больший объем военного груза, чем автомобилями.

На Токмацком направлении, в районе Роботино, российские войска предпринимают попытки вытеснить ВСУ с их железнодорожного маршрута, пролегающего через Волноваху, Токмак, Мелитополь и Джанкой, говорит военный аналитик.

"Хотят отодвинуть нас от Роботиного, подальше от Токмака, чтобы мы не имели возможности контролировать артиллерийским огнем железную дорогу. Все другие направления... Авдеевка, разумеется. Они много лет за нее боролись, потому что это господствующая высота, и с нее можно было артиллерийским огнем поражать цели". в городе Донецк. Они просто хотят захватить всю страну", — подытожил Алексей Гетьман.

Как сообщалось в утренней сводке Генштаба, армия РФ пытается выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра.

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