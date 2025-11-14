РФ стремится прорваться к жилой застройке на Покровском направлении: Сырский рассказал детали

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Российская армия не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам на Покровском и Очеретинском направлениях. Также оккупанты стремятся закрепиться там для расширения зоны контроля.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщил Сырский, ввиду этого были наработаны комплексные действия для противодействия этим намерениям.

Реклама

«Наибольшее внимание — вопросам устойчивой логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействия использованию противником FPV-дронов, разведывательных БПЛА, артиллерии и минометов. Отработали дополнительные варианты действий в разных условиях развития ситуации», — отметил Александр Сырский.

Командование подчеркнуло, что украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижение. При этом командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья личного состава.

Напомним, войска РФ продолжили продвижение в Гуляйполь в Запорожской области и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одной из главных наземных линий связи , поставляющей украинскую армию в городе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина столкнулась с «очень сложной» ситуацией в Покровске Донецкой области. Любое решение о выводе войск - вопрос военного командования на местах.