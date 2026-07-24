РФ стремится расширить фронт на Харьковщине: что происходит

Война в Украине

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Российские оккупационные войска пытаются расширить зону активных боевых действий на севере Харьковской области, в частности, на Южно-Слобожанском направлении.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным ГНСУ, военнослужащие бригады «Гарт» фиксируют попытки российской пехоты прорваться в районе Артельного.

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В пограничной службе отметили, что после значительных потерь во время предыдущих штурмов оккупанты вынуждены искать новые участки для наступательных действий.

В то же время украинские защитники наносят удары по живой силе и технике противника еще на начальных этапах выдвижения.

«Пограничники бригады „Гарт“ на Южно-Слобожанском направлении фиксируют попытки вражеской пехоты прорваться в районе Артельного. После больших потерь в предыдущих штурмах оккупанты ищут новые участки, но пограничники уничтожают их личный состав и технику еще в начале выдвижения, как на украинской территории, так и во вражеском тылу», — сообщили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что Россия к осени может усилить северное направление и опрокинуть новые силы.

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