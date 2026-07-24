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РФ стремится расширить фронт на Харьковщине: что происходит
После значительных потерь захватчики ищут новые участки для прорыва, однако украинские защитники наносят им урон еще до начала штурмов.
Российские оккупационные войска пытаются расширить зону активных боевых действий на севере Харьковской области, в частности, на Южно-Слобожанском направлении.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
По данным ГНСУ, военнослужащие бригады «Гарт» фиксируют попытки российской пехоты прорваться в районе Артельного.
В пограничной службе отметили, что после значительных потерь во время предыдущих штурмов оккупанты вынуждены искать новые участки для наступательных действий.
В то же время украинские защитники наносят удары по живой силе и технике противника еще на начальных этапах выдвижения.
«Пограничники бригады „Гарт“ на Южно-Слобожанском направлении фиксируют попытки вражеской пехоты прорваться в районе Артельного. После больших потерь в предыдущих штурмах оккупанты ищут новые участки, но пограничники уничтожают их личный состав и технику еще в начале выдвижения, как на украинской территории, так и во вражеском тылу», — сообщили в Госпогранслужбе.
Ранее сообщалось, что Россия к осени может усилить северное направление и опрокинуть новые силы.
Мы ранее информировали, что мобилизация 500 тысяч россиян угрожает новыми фронтами зимой, но Путин откладывает ее из-за риска социального взрыва.